Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de yol çöktü; park halindeki araçlar tarihi evin avlusuna düştü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yol çöktü, park halindeki 2 araç tarihi evin avlusuna düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de yol çöktü; park halindeki araçlar tarihi evin avlusuna düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yol çöktü, park halindeki 2 araç tarihi evin avlusuna düştü.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası SİT alanı içerisindeki 1'inci Cadde üzerindeki Üçyol mevkisinde yol çöktü. Çökmeyle beraber yolda park halinde olan 34 EEB 428 plakalı otomobil ile plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolun kenarındaki tarihi evin avlusuna düştü. Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yol trafiğe kapatılıp çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ni kabul etmeyen eğlence mekanına para cezası
        8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ni kabul etmeyen eğlence mekanına para cezası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Mardin'de sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araç zarar gördü
        Mardin'de sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araç zarar gördü
        AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor...
        AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor...
        Mardin'de trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada
        Mardin'de trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada
        Mardin'de farklı dinlerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu
        Mardin'de farklı dinlerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu
        Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri iftarda buluştu
        Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri iftarda buluştu
        Arsasından geçen yolu kepçeyle kazdırıp, taşlarla kapattı
        Arsasından geçen yolu kepçeyle kazdırıp, taşlarla kapattı