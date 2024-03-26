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        Mardin'de sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araç zarar gördü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:31
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        Mardin'de sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araç zarar gördü
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu.

        Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Aşırı yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi Birinci Cadde Üçyol mevkisinde yolda çökme meydana geldi.

        Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü.

        Araçlarda hasar oluşurken, polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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