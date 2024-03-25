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        AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Midyat Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:48
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        AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Şahin, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Midyat Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        İlçede seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Şahin, 5 yılda sunulan hizmetleri herkesin bildiğini söyledi.

        Şahin, "Allah'ın izni ile önümüzdeki süreçte de yarım kalan projelerimizi tamamlayacağız. Midyat'ı turizm şehri yaptık. Bütün esnafımız bundan yararlanıyor. Bu da AK Parti sayesinde oldu. Millet bahçelerinin sayısını artıracağız. Hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit hizmet vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

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