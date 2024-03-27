Mardin'de içme suyu çalışmaları devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Midyat ilçesine bağlı Seyitler ve Bağlar mahallelerinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu temini sağlamak amacıyla sondaj kuyusu kazı çalışmalarını tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin dört bir yanına kesintisiz ve kaliteli bir içme suyu sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdüren MARSU, Midyat ilçesine bağlı Seyitler ve Bağlar mahallelerinde artan nüfus ve yapılaşmayla orantılı olarak ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu teminini sağlamak için başlattığı sondaj kuyusu kazı çalışmalarını neticelendirdi.