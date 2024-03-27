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        Mardin'de içme suyu çalışmaları devam ediyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Midyat ilçesine bağlı Seyitler ve Bağlar mahallelerinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu temini sağlamak amacıyla sondaj kuyusu kazı çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:35
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        Mardin'de içme suyu çalışmaları devam ediyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), Midyat ilçesine bağlı Seyitler ve Bağlar mahallelerinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu temini sağlamak amacıyla sondaj kuyusu kazı çalışmalarını tamamladı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin dört bir yanına kesintisiz ve kaliteli bir içme suyu sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdüren MARSU, Midyat ilçesine bağlı Seyitler ve Bağlar mahallelerinde artan nüfus ve yapılaşmayla orantılı olarak ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu teminini sağlamak için başlattığı sondaj kuyusu kazı çalışmalarını neticelendirdi.

        Her iki mahallede belirlenen lokasyonlarda açılan 410 metre derinliğindeki her iki sondaj kuyusunda yapılan su tecrübe çalışmaları sonucunda verimli su elde edildi.

        MARSU ekipleri, açılan sondaj kuyularını mevcut şebeke hattına entegre etmek için elektrifikasyon ve motopomp montaj çalışmalarını hızla sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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