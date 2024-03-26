Mardin'de, Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mezopotamya Mahallesi'nden geçen Zergan Deresi'nde meydana geldi. Derede hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede genç erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin Furkan Çavuş'a ait olduğu belirlendi.

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