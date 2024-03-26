Mardin'de dere kenarında 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dere kenarında 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dere kenarında 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu.
Mezopotamya Mahallesi Zergan Deresi kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cesedin, 19 yaşındaki Furkan Ç'ye ait olduğu tespit edildi.
Gencin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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