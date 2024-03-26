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        Mardin'de dere kenarında 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dere kenarında 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:32 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:32
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        Mardin'de dere kenarında 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dere kenarında 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

        Mezopotamya Mahallesi Zergan Deresi kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cesedin, 19 yaşındaki Furkan Ç'ye ait olduğu tespit edildi.

        Gencin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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