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        Zergan Deresi'nde cansız bedeni bulunan otizmli Furkan, 5 gündür kayıpmış

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Zergan Deresi'nde cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki otizmli Furkan Çavuş'un, ailesinin kayıp başvurusu üzerine 5 gündür arandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:00
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        Zergan Deresi'nde cansız bedeni bulunan otizmli Furkan, 5 gündür kayıpmış
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Zergan Deresi'nde cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki otizmli Furkan Çavuş’un, ailesinin kayıp başvurusu üzerine 5 gündür arandığı ortaya çıktı.

        Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Mezopotamya Mahallesi’nden geçen Zergan Deresi'nde dün akşam hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede genç bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, cesedin 5 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli Furkan Çavuş'a ait olduğu belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Furkan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi. Furkan’ın, dereye dengesini kaybederek düşüp, olay yerinde hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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