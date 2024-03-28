Oyuncu Sermiyan Midyat, Midyat ilçesinde söyleşiye katıldı
Oyuncu Sermiyan Midyat, Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.
Oyuncu Sermiyan Midyat, Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.
Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde, "Dünya Tiyatrolar Günü" dolayısıyla düzenlenen söyleşiye katılan Sermiyan Midyat ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ağustos ayında ilçede çekimlerine başlayacağı "Hükümet Adam" filmine değinen Midyat, filmin galasını da ilçede yapacağını belirtti.
Söyleşinin sonunca Sermiyan Midyat hayranları ile fotoğraf çektirdi.
Programda daha sonra, müzik grubu sahne aldı.
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