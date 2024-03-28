Oyuncu Sermiyan Midyat, Midyat ilçesinde söyleşiye katıldı

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde, "Dünya Tiyatrolar Günü" dolayısıyla düzenlenen söyleşiye katılan Sermiyan Midyat ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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