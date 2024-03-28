Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına başladı

Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda yaptığı çalışmayla başladı.

Mardin 1969 Spor, 3 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda ligin lideri Aliağa Futbol'u konuk edecek. Teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı. Kırmızı lacivertli takım yarın da çift idman yaparak Aliağa Futbol maçı hazırlıklarını sürdürecek.