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        Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına başladı

        Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda yaptığı çalışmayla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:23 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:25
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        Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına başladı
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        Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda yaptığı çalışmayla başladı.

        Mardin 1969 Spor, 3 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda ligin lideri Aliağa Futbol'u konuk edecek. Teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı. Kırmızı lacivertli takım yarın da çift idman yaparak Aliağa Futbol maçı hazırlıklarını sürdürecek.

        Play-off umutlarını sürdüren Mardin 1969 Spor, bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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