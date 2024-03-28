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        Mardin'de Valilik Park hizmete açıldı

        Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde 6 bin 230 metrekare üzerine inşa edilen Valilik Park hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:48
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        Mardin'de Valilik Park hizmete açıldı
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        Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde 6 bin 230 metrekare üzerine inşa edilen Valilik Park hizmete açıldı.

        Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Valilik Parkında incelemelerde bulundu.

        Park hakkında Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Vali Akkoyun, Valilik Parkının bugün itibariyle vatandaşların hizmetine açıldığını belirtti.

        Vali Akkoyun, şunlara kaydetti:

        "150 günde yapılması planlanan ancak 85 günde tamamlayarak faaliyete giren parkımızı çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın ve kıymetli Mardinli hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Parkımızın hayırlı olmasını diliyorum. Valilik Parkımızda, yeşil çim alanları, ağaç dikimleri, giriş kapıları, istinat duvarları, bazalt yürüme yolları ve kaldırımlar, dikey peyzaj çalışmaları ve taş kaplamaları yapıldı. Ayrıca çocuklarımız ve gençlerimiz için oyun grup alanları, fitness aletleri ve zeka oyunları duvarı kurulurken vatandaşların dinlenmeleri için de kameriye ve oturma bankları konuldu. Park içerisindeki diğer imalatlarla birlikte şehrimize yakışır bir park ve yeşil alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Valilik Parkımız hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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