Foto muhabiri Coşkun Aral Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri ile bir araya geldi.

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri ile bir araya geldi.

Mardin 6. Ulusal Fotoğraflar Maratonu için Mardin'e gelen Aral, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi'nde gerçekleşen programda, üniversite öğrencileri ile buluştu.

Aral, programda dünyanın çeşitli bölgelerinde izlediği sıcak olaylarla ilgili deneyimlerini ve mesleki tecrübelerini paylaştı.

Aral öğrencilerin sorularını da yanıtladı.