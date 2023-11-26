Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü'nü 2-0 mağlup etti

        TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü'nü 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:13 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü'nü 2-0 mağlup etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü'nü 2-0 yendi.

        21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan maçta Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü karşısında İslam Çerioğlu ile bulduğu golle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı bu skorla kapattı.

        Mardin temsilcisi ikinci yarıda 90+6'da Serdar Yiğit'in attığı golle maçı 2-0 galip kapattı.

        Mardin 1969 Spor, puanını 14'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3. rehine takası başladı
        3. rehine takası başladı
        3 gol, 1 penaltı!
        3 gol, 1 penaltı!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Foto muhabiri Coşkun Aral Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi
        Foto muhabiri Coşkun Aral Mardin'de öğrencilerle bir araya geldi
        Mardin'de satranç turnuvası başladı
        Mardin'de satranç turnuvası başladı
        Mardin 1969 Spor - Kırıkkalegücü: 2-0
        Mardin 1969 Spor - Kırıkkalegücü: 2-0
        Mardin'de Uluslararası 2´nci Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapıldı
        Mardin'de Uluslararası 2´nci Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapıldı
        Kızıltepe'de, 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapıldı
        Kızıltepe'de, 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu yapıldı
        Mardin'de çocuk ve gençler için "Sanat Okulu" açıldı
        Mardin'de çocuk ve gençler için "Sanat Okulu" açıldı