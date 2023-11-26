Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü'nü 2-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü'nü 2-0 yendi.

21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan maçta Mardin 1969 Spor, Kırıkkalegücü karşısında İslam Çerioğlu ile bulduğu golle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı bu skorla kapattı.

Mardin temsilcisi ikinci yarıda 90+6'da Serdar Yiğit'in attığı golle maçı 2-0 galip kapattı.

Mardin 1969 Spor, puanını 14'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

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