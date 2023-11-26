Mardin'de satranç turnuvası başladı

Mardin'de, "Dargeçit Belediyesi Çocuk Hakları Satranç Turnuvası" başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dargeçit Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Dargeçit İlçe Temsilciliğinin organizasyonunda Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başlayan turnuvaya, 10 yaş altı 44 sporcu, 14 yaş altı 85 sporcu ve 18 yaş altı 43 sporcu katıldı.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, turnuvaya katılan sporcu, antrenör ve velileri ilçelerinde görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Cengiz Yalçın da satranç sporunun yaşama olumlu etkilerine değindi.

"Mardin'de satranç sporunu 13 bin kişiye ulaştırdığımız için çok mutluyuz." diyen Yalçın, organizasyonda emeği ve desteği bulunan herkese teşekkür etti.