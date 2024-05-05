Mardin'de 100 okulda 7 bin fidan toprakla buluşturuldu

Duyan, çocuklara ağaç ve orman sevgisi aşılayarak doğaya saygı bilinci kazandırmanın önemine değinerek, !Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli miras yeşil ve temiz bir doğadır." ifadesini kullandı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülseren Enver Tüfekçioğlu İlkokulunda düzenlenen etkinlikte fidan dikimi yapıldı, temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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