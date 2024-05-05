Mardin'deki tarihi kilisede Paskalya ayini düzenlendi

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinle kutladı.

Paskalya dolayısıyla tarihi kiliseye gelen Süryaniler, çocuklarıyla mum yakıp dua etti.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde koro, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı.

Özmen, Türkiye'deki birlik ve beraberliğin sürmesi için dua etti. Daha sonra ayine katılanlar, kilise bahçesinde bayramlaştı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve il protokolü, kilise kabul salonunda Süryanilerin bayramını kutladı. Saliba Özmen, Vali Akkoyun ve beraberindekilerle yumurta tokuşturdu. - "Bütün dünyaya Mardin ve Türkiye çok güzel bir örnek" Vali Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığını söyledi. Mardin'in birlikte yaşamın en güzel şehri olduğunu belirten Akkoyun,"Farklı etnik yapıda, farklı din ve kültürlere sahip vatandaşlarımız yüzyıllardır birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar, ibadetlerini özgür şekilde yapıyorlar. Bu bugün de yıllardır da böyle. Gelecekte de böyle olacak inşallah." dedi.

Sevgi, saygı ve kardeşliğin kendilerine atalarından miras kaldığını dile getiren Akkoyun, bu mirası daha da güçlendirerek gelecek nesillere güçlü bir şekilde devredeceklerini ifade etti. Akkoyun, Mardin'in bir huzur şehri olduğuna işaret ederek, bu huzur şehrinin tesis edilmesi noktasında devletin yıllardır çok büyük bir mücadele verdiğini kaydetti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Akkoyun, şunları söyledi: "Bugün özellikle Filistin'de İsrail’in yapmış olduğu zulmü ve işgali görüyoruz. Bir cuma namazını reva görmeyen zihniyete hoşgörünün, kardeşliğin en güzel örneği Mardin. Burada bütün vatandaşlarımız özgür ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabiliyorlar. Bütün dünyaya Mardin ve Türkiye çok güzel bir örnek. Bizler bunu inşallah güçlendireceğiz. Dünyanın sevgiye, saygıya, kardeşliğe ihtiyacı var. Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var."

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Özmen de Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından birini kutladıklarını belirtti. Özmen, kentte daha önce hep birlikte Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını, o coşkuyu hissettiklerini, sevgi ve dayanışma gösterdiklerini dile getirerek, bugün de Paskalya Bayramı'nı birlikte kutladıklarını söyledi. Başta Vali Akkoyun olmak üzere bu kutlamaya katılan herkese teşekkür eden Özmen, bayramların ve özel günlerin önemine işaret etti. Özmen, "Bayramlarda ve özel günlerde birbirimize daha yakın oluruz. Çünkü bayramların özü sevgidir. Sevginin, hoşgörünün, esenliğin ve huzurun olmadığı ülkeye maalesef kötülük musallat olur. Allah devletimize zeval vermesin, güçlü kılsın. Özellikle Orta Doğu’da ve dünyada o güçlü konumuyla birçok ülkeye ve devlete örnek olsun. Dilleri, dinleri ve uygarlıkları ile bir bütün olarak ülkemiz bütün dünyaya örnek olur ve örnektir zaten." diye konuştu.