Mardin'de şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
İlçenin Acırlı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.