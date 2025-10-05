Mardin'de, "Gazze'ye Vefa Yürüyüşü" düzenlendi

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla "Gazze'ye Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Artuklu Fuar Alanı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Katılımcılar daha sonra tekbirler ve sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu dönem sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını her geçen gün daha da artırdığını söyledi.

İsrail'in hiçbir hukuk ve sınır tanımayan saldırılarına dünyanın her yerinden vicdan sahibi insanların karşı duruş sergilediğini kaydeden Başboğa, "Gazze halkına destek ve İsrail’e tepki için meydanları doldurup protestolarda bulundular. İlk günden bu yana Mardin olarak bizler de Gazzeli mazlumların yanında, soykırımcı İsrail ve işbirlikçilerinin karşısında duruş sergiledik. İmkanlarımız ve gücümüzün elverdiği nispette Mardin halkının teveccühü ve sivil toplum platformu üyelerinin kararlılığıyla insani, İslami ve vicdani sorumluluğumuzu ifa etmeye çalıştık." dedi.