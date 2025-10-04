Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 19:57 Güncelleme: 04.10.2025 - 20:16
        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Kılavuz Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DVU 589 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada araçtaki Süleyman T. (60) ve Arif T. (60) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

