        Mardin Haberleri

        Mardin'de 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi

        Mardin'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 21:43 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:43
        Mardin'de 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi
        Mardin'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

        Aramada 1 kilo 118 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

