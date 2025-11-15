Mardin'de "Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı" çalıştayı yapıldı

Mardin'de "Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı" çalıştayı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu Üniversitesi merkezi kampüsü konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım, çevre ve iklim değişikliği gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.

Çalıştayda konuşan Mardin Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, kadınların hayatın her alanında daha etkin, görünür ve güçlü bir biçimde yer alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Koyun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın 8 Mart 2025 tarihli genelgesi ile oluşturulan Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu, ilimizde kadın politikalarının yönünü belirleyen, kurumlar arası iş birliğini pekiştiren önemli bir platformdur. Bu kurulun öncülüğünde, yerelde geliştirilen çalışmaların ulusal hedeflerle buluşması, kadının sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarda güçlenmesini sağlamaktadır."