Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açılacak

        Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:01 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi açılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de "Dualı Sultan Gömlekleri" sergisi sanatseverlerle buluşacak.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının ev sahipliğinde, Ayşe Vanlıoğlu ve Dr. Mehmet Vanlıoğlu ile ekiplerinin titizlikle hazırladığı sergi, hem ulusal hem de uluslararası sanatın çağdaş örneklerini bir araya getirecek.

        Sergi, 17–21 Kasım'da Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor

        Benzer Haberler

        Selin Solaris ve Işıl Lima Mardian Mall'da okurlarıyla buluştu
        Selin Solaris ve Işıl Lima Mardian Mall'da okurlarıyla buluştu
        Mazıdağı'nda sağanak nedeni ile yollar göle döndü
        Mazıdağı'nda sağanak nedeni ile yollar göle döndü
        Mardin'de taziye evine girip, eşyalara zarar veren 2 şüpheli gözaltında
        Mardin'de taziye evine girip, eşyalara zarar veren 2 şüpheli gözaltında
        Mardin'de huzur uygulamasında 62 sürücüye ceza kesildi
        Mardin'de huzur uygulamasında 62 sürücüye ceza kesildi
        Mardin'de belediye ekiplerinden sağanak sonrası çalışma
        Mardin'de belediye ekiplerinden sağanak sonrası çalışma
        Mardin'de sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Mardin'de sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü