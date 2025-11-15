Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de belediye ekiplerinden sağanak sonrası çalışma

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak sonrası kentte temizlik ve tahliye çalışması yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 20:25 Güncelleme: 15.11.2025 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de belediye ekiplerinden sağanak sonrası çalışma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak sonrası kentte temizlik ve tahliye çalışması yürüttü.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan sağanak nedeniyle belediye ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ekipleri, kent genelinde su baskınlarına karşı tedbir aldı.

        Ekipler, su taşkını yaşanan bölgelerde temizlik ve tahliye çalışması yürüttü.

        Çalışma kapsamında su baskını riski taşıyan bölgeleri kontrol eden ekipler, yağmur suyu ızgara ve rögar kapaklarını açarak tıkanıklıkları giderdi, ana arterlerde biriken suyu temizleyerek trafik akışının normale dönmesini sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        İstanbul'da sahile akın
        İstanbul'da sahile akın
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Mardin'de sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Mardin'de sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Mardin'de "Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı" çalıştayı yapıldı
        Mardin'de "Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı" çalıştayı yapıldı
        Mardin'de sağanak yağış sonucu dere taştı
        Mardin'de sağanak yağış sonucu dere taştı
        Mardin'de 2 milyon tuz çalısı fidanı üretildi
        Mardin'de 2 milyon tuz çalısı fidanı üretildi
        Mardin'de sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
        Mardin'de sağanak; dereler taştı, yollar göle döndü
        Midyat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Midyat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı