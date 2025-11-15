Mardin'de belediye ekiplerinden sağanak sonrası çalışma

Çalışma kapsamında su baskını riski taşıyan bölgeleri kontrol eden ekipler, yağmur suyu ızgara ve rögar kapaklarını açarak tıkanıklıkları giderdi, ana arterlerde biriken suyu temizleyerek trafik akışının normale dönmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan sağanak nedeniyle belediye ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ekipleri, kent genelinde su baskınlarına karşı tedbir aldı.

