Oteldeki yangında 5'inci katın penceresinden atladı

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Selim KAYA/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 5 katlı otelin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı katta, paniğe kapılıp pencereden atlayan Sedat T., ağır yaralandı.

Kızıltepe ilçesindeki 5 katlı otelin en üst katında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Otelin en üst katından yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince tahliye çalışması başlatıldı. Bu sırada en üst katta bulunan Sedat T., paniğe kapılıp, pencereden atladı. Beton zemine düşüp yaralanan Sedat T., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sedat T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Selim KAYA

2021-02-25 10:10:23



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