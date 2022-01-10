Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit ve gazi aileleri dernekleri Kuzey Irak ve Hakkari gazilerini yalnız bırakmadı

İHA

Şehit ve gazi aileleri dernekleri Kuzey Irak ve Hakkari gazilerini yalnız bırakmadı

Şehit ve gazi aileleri dernekleri geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ta yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Alp ve Hakkari Çukurca'da yaralanan Bilal Arık'ı yalnız bırakmadı.
El Yapımı Patlayıcıların (EYP) patlaması sonucunda Kuzey Irak'ta Uzman Çavuş İbrahim Alp ve Hakkari Çukurca’da Uzman Çavuş Bilal Arık görev bölgelerinde yaralanmıştı. Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gaziler ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı Hatice Turan Kandemir, beraberindeki heyetle birlikte gazileri ziyaret ederek her daim yanında olacaklarının mesajını verdi.
Gazilerin vücutlarında bulunan şarapnel parçalarını gururla taşıdıklarını, onlardan duymak kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Kandemir, "Bizde bu vatan, bayrak ve millet sevdası var oldukça hiç bir gücün ülkemize hiç bir şekilde zarar vermeyeceğini görüyoruz. Gazilerimizin moralleri o kadar yerindeydi ki, bir an önce sağlıklarına kavuşup tekrardan görev yerlerine dönmelerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Rabbim onlara acil şifalar versin Bizler onlara minnettarız" dedi.
Gazilerin sağlık durumları ve morallerinin iyi olması kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Hatice Turan Kandemir ise gazilerin senelerdir birbirlerini tanıyorlarmış gibi şakalaşmaları, muhabbet etmeleri onur verici olduğunu dile getirdi. Hatice Turan Kandemir, "Gazilerimiz bir an önce iyi olup sağlıklarına kavuşup görevlerine geri dönme istekleri bu vatana kolay kolay düşman ve dış güçlerin zarar veremeyeceğini her zaman vatan bayrak ve milletimiz için şehit ve gazi olmaya hazır olduklarını ifade etmeleri bizleri çok mutlu etti. Bu kutlu davamızda tüm terör örgütleri ile mücadelede son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nusaybin'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Nusaybin'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ...
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Mardin’de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Mardin’de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve ...
Alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı
YEREL HABERLER Alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Marketten dönerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Marketten dönerken otomobilin çarptığı kadın hayatını ...
Uyuyakalan gence itfaiye sürprizi
YEREL HABERLER Uyuyakalan gence itfaiye sürprizi
Mardin'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı
Alışveriş merkezinde sinema açıldı
YEREL HABERLER Alışveriş merkezinde sinema açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.