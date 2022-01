Şehit ve gazi aileleri dernekleri geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ta yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Alp ve Hakkari Çukurca'da yaralanan Bilal Arık'ı yalnız bırakmadı.

El Yapımı Patlayıcıların (EYP) patlaması sonucunda Kuzey Irak'ta Uzman Çavuş İbrahim Alp ve Hakkari Çukurca’da Uzman Çavuş Bilal Arık görev bölgelerinde yaralanmıştı. Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gaziler ve Terör Mağdurları Dernek Başkanı Hatice Turan Kandemir, beraberindeki heyetle birlikte gazileri ziyaret ederek her daim yanında olacaklarının mesajını verdi.

Gazilerin vücutlarında bulunan şarapnel parçalarını gururla taşıdıklarını, onlardan duymak kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Kandemir, "Bizde bu vatan, bayrak ve millet sevdası var oldukça hiç bir gücün ülkemize hiç bir şekilde zarar vermeyeceğini görüyoruz. Gazilerimizin moralleri o kadar yerindeydi ki, bir an önce sağlıklarına kavuşup tekrardan görev yerlerine dönmelerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Rabbim onlara acil şifalar versin Bizler onlara minnettarız" dedi.

Gazilerin sağlık durumları ve morallerinin iyi olması kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Hatice Turan Kandemir ise gazilerin senelerdir birbirlerini tanıyorlarmış gibi şakalaşmaları, muhabbet etmeleri onur verici olduğunu dile getirdi. Hatice Turan Kandemir, "Gazilerimiz bir an önce iyi olup sağlıklarına kavuşup görevlerine geri dönme istekleri bu vatana kolay kolay düşman ve dış güçlerin zarar veremeyeceğini her zaman vatan bayrak ve milletimiz için şehit ve gazi olmaya hazır olduklarını ifade etmeleri bizleri çok mutlu etti. Bu kutlu davamızda tüm terör örgütleri ile mücadelede son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.