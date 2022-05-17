Yerdeki asfalt zifti duvardaki tablolara hayat veriyor Mardinli ressamdan Avrupa’nın 5 büyük başkentinde sergi Zift tekniğini kullanan Mardinli ressama Avrupa’dan siparişler yağıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerdeki asfalt zifti duvardaki tablolara hayat veriyor Mardinli ressamdan Avrupa’nın 5 büyük başkentinde sergi Zift tekniğini kullanan Mardinli ressama Avrupa’dan siparişler yağıyor

İHA

Yerdeki asfalt zifti duvardaki tablolara hayat veriyor Mardinli ressamdan Avrupa’nın 5 büyük başkentinde sergi Zift tekniğini kullanan Mardinli ressama Avrupa’dan siparişler yağıyor

Mardinli ressam Nurettin Çakmak’ın ziftten yaptığı tablolar Türkiye'de ve dünyada ilgi görüyor.
Mardin'de yaşayan ressam Nurettin Çakmak, yaklaşık 19 yıldır çeşitli tekniklerle tablo yapıyor. Eserlerinde daha çok Mardin'in tarihi ve kültürünü yansıtan Çakmak, bir öğrencisinin kendisine getirdiği ziftten tablo yapmaya karar verdi. İlk önce bez üzerinde çalışan Çakmak, daha sonra çalışmalarını tuvale aktarmaya başladı. Ziftten Mardin'in tarihi ve kültürel yapısını tuvale aktaran Çakmak'ın eserleri görenleri hayran bırakıyor. Çakmak, Türkiye ve Avrupa’dan birçok sipariş alıyor.
2004'ten beri zift tekniği ile tablolar yaptığını söyleyen ressam Nurettin Çakmak, “Mardin'de atölyeler açtım. Genelde resim, seramik ve rölyef üzerine eğitimler verdim. Şimdi de benim açtığım bir mekanda yine Mardin’i çalışıyorum. 2004'ten beri tesadüfi bir şekilde zift tekniği ile tanıştım. Yaklaşık 1819 yıldır zift tekniği çalışarak Mardin’i, tarihi mekanlarını, tanınmış simalarını çalışıyorum. Gittikçe farklı kompozisyonları ve alanları da içine alarak Mardin’i çalışıyorum. Bir ara atölyemde öğrencilerim vardı. Bir öğrencim bana küçük bir kutuda zifti getirdi. ‘Hocam bunu deneyebilir misin?’ dedi. Ben de o ara bir kenara bıraktım. Sonra tekrar atölyede gözüme ilişti bir bakayım falan dedim. İlk önce bir bez üzerine çalıştım. Bez üzerinde dağılıyordu. Pek iyi bir sonuç elde edemedim. Sonrasında yine biraz daha sert, kontrplak dediğimiz sert zemin üzerinde çalışmaya başladım ve baktım ki gayet iyi sonuçlar elde etmeye başladım. O günden bugüne yaklaşık 20 yıldır diyebilirim hiç durmadan Mardin'in bu güzelim mekanlarını çalışıyorum” dedi.

20 yılda 2 bin çalışma
Sayısız portreler yaptığını söyleyen Çakmak, “Sayısız Mardin tabloları yaptım. Herhalde bir 2 bini bulur yaptıklarım. Bayağı çalıştık. 20 yılın büyük bir emeği var. Mardin'in bize verdiği o heyecan çok kültürlülüğü, hoşgörülü sanatsal ruhu, sanatsal ortamı bizi daha fazla çalışmamıza, severek çalışmamıza neden oldu. Türkiye'den bayağı bir sipariş aldım. Ama özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerden Mardin'i seven, Mardinli hemşehrilerimiz ve Mardin'in o çok kültürlülüğünü benimsemiş insanlar arayıp benden sipariş istiyorlar. Hem Mardin’i istiyorlar hem de biraz da böyle yaş ortalamasının üzerindeki portreleri benden istiyorlar. Çünkü gerçekten zift tekniği o siyah beyazın verdiği o zıtlığın, o etkinliğin bir ürünü olarak portreler çok güzel çıkıyorlar. Dolayısıyla genelde portre siparişi alıyorum” diye konuştu.

“Şu an kurum müdürlerine eğitim veriyorum”
Zift tekniği ile karşılaşanların çok şaşırdığını belirten Çakmak, “Özellikle çok şaşırıyorlar yollarda kullanılan asfaltın sanatta kullanılması farklı bir açı, farklı bir tekniği uygulanmış olması onlarda bir hayret uyandırıyor. Bir şaşkınlık uyandırıyor. Ondan sonra 'Biz bunun eğitimini alabilir miyiz' diyorlar. Özel dersler veriyorum. Şu an öğrencilerim kurum müdürleri oldu. Daha çok o yıllarda, 2002 yılından beri bende kurs görüp de şu an kurum müdürleri olan bir sürü öğrencim var. Onlar kendi atölyelerinde yine zifti çalışıp sergiler açabiliyorlar. Almanya'da sergimiz oldu. Berlin'de bu yılda inşallah 5 ülkede sergi açmayı planlıyorum. Gelecek ay bu programımız netleşir ve Avrupa'nın 5 ayrı başkentinde Mardin’imizin bu güzel mekanlarını sergileme ortamımız olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu Tarlalardaki renk cümbüşü göz doldurdu
YEREL HABERLER Mardin’de gelincik tarlaları doğal stüdyo ...
Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı
Mardin’de birincisi düzenlenen bahar şenlikleri büyük bir çoşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Mardin’de birincisi düzenlenen bahar şenlikleri büyük ...
Uzmanlar uyardı: “Polen alerjisi olanlar maske ile kendini korumalı”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: “Polen alerjisi olanlar maske ile ...
Bariyer otomobile saplandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bariyer otomobile saplandı: 3 yaralı
Midyat’ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Midyat’ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Yağışlarla birlikte mantar zehirlenmelerinde artış Mardin’de mantar zehirlenme vakasında artış
YEREL HABERLER Yağışlarla birlikte mantar zehirlenmelerinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.