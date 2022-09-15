Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (2)



`TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 82 AZALMA KAYDEDİLDİ´

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, partisinin `Genişletilmiş İl Toplantısı´na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kara yollarında 20 yılda önemli aşamalar kaydettiklerini belirtti. 28 bin 750 kilometrelik bölünmüş yol halinde hizmet verdiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bu bölünmüş yollar sayesinde gönülleri birleştirdik. Bu yollar sayesinde yılda 27 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Aynı şekilde yılda 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlıyoruz. Yine bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82 oranında azalma kaydedildi. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdıran bir hükümet var karşınızda. Kara yollarında bugüne kadar önemli aşamaları atlattık. Bundan sonra demir yolu ağırlıklı işler içine girdik. Tabi demir yolu dediğimizde, Mardin'in de içinde bulunduğu Türkiye'de büyük bir resim var. Bu resmin bir ucunda uzak Asya bir ucunda uzak Avrupa var. Bugün Çin'den Pekin'den kalkan bir tren, Türkiye üzerinden Londra'ya kadar uzanabiliyor. Bu ticaret yolları çok önemlidir. Çin'den Avrupa'ya yılda yaklaşık 810 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Biz de bu ticaret hacminden ne kadar payımızı alacağız onun hesaplarını yapıyoruz. Bu ticaret yollarını canlandıracağız. Mardin-Nusaybin demir yolunu revize ederek yeniden hayata kazandıracağız. O yüzden hızlı tren Gaziantep´e, Şanlıurfa'ya, Mardin'e kadar bizim ulaştırma ve lojistik ana plan kapsamımızdadır. Mardin bizim çok önem verdiğimiz illerimizden bir tanesi. Bugün Kızıltepe-Ceylanpınar yolunun bu kadar önemli aşamalardan geçmesi hem buraya verdiğimiz önemden hem de istişarelerimizin olumlu sonucudur. İnşallah Ceylanpınar-Kızıltepe yolumuzu da Mayıs 2023'te tamamlayacağız. Bu yıl içinde de Kızıltepe çevre yolunu bitireceğiz. Midyat yolu için de yeni bir ihale yaptık hepsini hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Mardin çevre yolu da gündemimizde. Bunların hepsi ne için? Tabi ki Mardin için Türkiye için. Eğer Türkiye büyüyecekse Mardin ile birlikte büyüyecek." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2022-09-15 16:55:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.