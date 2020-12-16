ATV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinden kötü haber geldi. İddialı dizilerinin başlaması sonrasında reytinglerde büyük hüsran yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Maria ile Mustafa dizisi final yapma kararı aldı. Peki Maria ile Mustafa neden final yapıyor? İşte cevabı...

MARİA İLE MUSTAFA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Maria ile Mustafa dizisi 17. final bölümü ile ekranlara veda edecek. Maria ile Mustafa dizisinin final yapmasının sebebi olarak da resmi bir açıklama gelmese de reytinglerdeki düşüş olarak tahmin ediliyor.