Futbol dünyasının çılgın ismi Mario Balotelli, yine yaptı yapacağını... Serie A'da Brescia'da top koşturan oyuncu, 20. haftada Cagliari ile oynadıkları maçta 74'te oyuna dahil oldu. 2-2 giden oyunda galibiyet umuduyla oyuna alınan Balotelli, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Orta sahada bir hava topu mücadelesi sırasında sert bir hareket yapan 29 yaşındaki oyuncu, önce sarı kart gördü. Hakem Mario'nun itirazları neticesinde kartını kırmızıya çevirdi. Karşılaşma 2-2 bitti.

İsmi sık sık Türk kulüpleriyle anılan Balotelli, bu sezon 15 maçta 5 gol attı.