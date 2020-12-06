Yeni durağı ikinci lig! Brezilya derken... 0:00 / 0:00

İtalya'nın hırçın çocuğu Mario Balotelli ülkesinde kalmaya karar verdi! Son olarak Brescia'da forma giydikten sonra sonra bonservisini eline alan 30 yaşındaki yıldızın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra Monza'ya resmi imzayı atacağı bildirildi. Bir ara Beşiktaş'ın da transfer gündemine giren Mario Balotelli'nin Brezilya Série A Ligi ekiplerinden Vasco de Gama'ya gideceği iddia ediliyordu. Ancak yıldız oyuncu, İtalya'da kalmayı tercih etti.

Milan kulübünün eski patronu Silvio Berlusconi'nin 2 yıl önce satın aldığı Monza kulübünde geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta geçiren Kevin-Prince Boateng de forma giyiyor. Monza, Serie B'de 14 puanla 9. sırada bulunuyor.