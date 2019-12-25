Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktörlük yapan Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı!
Sporx'te yer alan habere göre Doktorlar, zatürre teşhisi konulan Sumudica'nın hastaneden çıkmasının tehlikeli olduğunu Rumen çalıştırıcıya bildirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının geceyi hastanede geçirmesi bekleniyor.
Rumen çalıştırıcı, hastanede yaptığı açıklamada, "Nasıl bu kadar kötü hasta oldum bilmiyorum. Umarım çabucak iyileşip Gaziantep'e geri gidip işimin başına dönerim." dedi.
Gaziantepspor Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
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