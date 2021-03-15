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Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 0.20, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.28 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 104.70 oranında nominal artış gerçekleşti.

TÜM KONUT TİPLERİNDE ARTIŞ

Endekse göre, şubat ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.21, 2+1 konut tipinde yüzde 0.25, 3+1 konut tipinde yüzde 0.10 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.06 oranında nominal artış yaşandı.

YABANCILAR 2+1 KONUT TİPİNİ TERCİH ETTİ

Şubat ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7.53) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzde 48.94 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

ŞUBAT AYINDA PEŞİNAT KULLANIMI YÜZDE 57.5 OLDU

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; şubat ayında peşinat kullanım oranı yüzde 57.50, banka kredisi kullanım oranı yüzde 17.02 ve senet kullanım oranı yüzde 25.48 olarak gerçekleşti. Ocak ayında peşinat kullanım oranı yüzde 51.22, banka kredisi kullanım oranı yüzde 22.59 ve senet kullanım oranı yüzde 26.19 olarak gerçekleşmişti.

STOK ERİME HIZI YÜZDE 4.02

Şubatta markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında yüzde 4.02 oranında erime gözlendi. Ocak ayında stok erime hızı yüzde 5.39 oranında gerçekleşmişti.

SATIŞLARIN YÜZDE 49.95'İ BİTMİŞ STOKLARDAN

Şubat ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %49.95’i bitmiş konut stoklarından, %50.05’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ocak ayında ise markalı konut satışlarının %34.55’i bitmiş, %65.45’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.