30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte yasak nedeniyle insanların mağdur olmaması için 23 ve 24 Nisan'da 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösteren marketler 14.00'te kepenk kapattı.
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