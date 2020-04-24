DHA

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte yasak nedeniyle insanların mağdur olmaması için 23 ve 24 Nisan'da 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösteren marketler 14.00'te kepenk kapattı.