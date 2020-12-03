AA

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, ürün alımlarına 14 Ekim'de başlayan Marmarabirlik'te ürün bedellerinin ödenmesine devam ediliyor. Bu kapsamda yarın ortaklara, 15-28 Kasım'da teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olan 57 milyon lira ödeme yapılacak. Böylece toplam 111,3 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarının başladığı günden bu yana toplam 30 bin ton ve 270 milyon liralık alım yaptıklarını kaydetti.

Asa, 2020-2021 ürün alım kampanyasında 53 bin 500 ton ürün alım planı ve 430 milyon lira alım bütçesi yapıldığını belirterek, "Planladığımız şekilde ürün alım ve ödemelerine devam ediyoruz. Ortaklarımız, 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 18.00'den itibaren üçüncü dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Ürün alımlarının başladığı günden bugüne 18-20 dane olarak toplam 6 bin ton seviyelerinde alımın gerçekleştiğini aktaran Asa, "İri dane ürün beklentimizin üzerinde bir miktarda geldi. Bu da önümüzdeki dönem Marmarabirlik'in elini güçlendirecek ve satışların artmasına büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.