Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2019 alım kampanyasında 351 milyon lira karşılığında 51 bin ton ürün alan Marmarabirlik, bu bedelin yüzde 60'ını 15 günlük periyotlarda ödedi.
Alım kampanyasının sona ermesinin ardından, Birliğin mali imkanları değerlendirilerek üreticilerin alacaklarının kalan bölümünün yarısının 30 Ocak yerine bugün ödenmesi kararı alındı.
"MAYIS AYINDAKİ SON DİLİM ÖDEMEYİ DE ERKENE ALABİLİRİZ"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birliğin satışlarının olumlu gitmesinden dolayı ürün bedeli ödemesini 5 gün öne çektiklerini belirtti.
Mayıs ayındaki son dilim ödemenin de Birliğin imkanlarının elvermesi durumunda erkene alınabileceğini bildiren Asa, şunları kaydetti:
"2018-2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemi ürünün 'var' yılıydı. Bu zor yılda 51 bin ton ve 351 milyon lira bedelle ürün alımı gerçekleştirdik. Ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığı olan 211,5 milyon lirayı üreticilerimize ödemiş, kalan borcumuzun yarısını da 30 Ocak tarihinde ödeneceğini açıklamıştık. Daha önce mali imkanlar elverdiği sürece ortaklarımızın alacaklarının en kısa sürede ödenmesinin sözünü vermiştik. Marmarabirlik'in satışlarından geri dönüşler olumlu yönde gerçekleştiğinden ödeme gününü öne çekme kararı aldık. Üreticilerimizin alacakları son dilim olan 77,5 milyon lira da ödenerek ortaklarımıza borcumuz kalmayacak."
Asa, özel sektörden daha yüksek fiyatla alım yaptıklarına ve bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesi için hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkati çekerek, bu kampanya döneminde de ödemelerin kredi kullanılmadan yapılacağını i bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.