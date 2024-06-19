Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga - En Son Haberler | Son dakika haberleri

        Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga

        Marmaray treninde çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Trenin içi bir anda savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 21:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaray'da ortalık savaş alanına döndü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da bugün Marmaray Sirkeci Durağı’nda trenin içinde vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!