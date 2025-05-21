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        Haberler Ekonomi Emlak Mars, Gayrimenkul Yatırım Fonu kuracak - Emlak Haberleri

        Mars, Gayrimenkul Yatırım Fonu kuracak

        Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurmayı hedeflediklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:29
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        Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, sektördeki yeni hedeflerinin bir Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurmak olacağını açıkladı.

        Bucak yeni projesi ile ilgili şöyle konuştu:

        “Amacımız bireysel değil, kurumsal düzeyde fon toplayıp 1-2 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaşmak.

        Bu kaynakla doğrudan arsa sahiplerine giderek vizyoner, güvenli ve uluslararası standartlara uygun projeler geliştirmek istiyoruz. Klasik müteahhitlik anlayışının dışına çıkacağız. Fon kapsamında geliştirilecek projelerde yatırımcılar teslimat garantili bir konut satın alma imkanına sahip olacak. Tüm ödemeler Takasbank sistemi üzerinden yapılacak. Değerleme raporları SPK onaylı kurumlarca hazırlanacak. İnşaat bitirme sigortası ve tapu belgeleri satıştan önce hazır olacak.”

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        SON DEPREMLERİN ETKİSİ NE OLDU?

        6.2’lik Silivri depreminden sonra portföyünde bulunan konutlara olan talep durumunu inceleyen Bucak, pazarlama portföyünde olan önemli projelerden birinde 10 kadar konut satışının depremin hemen ertesi günü iptal edildiğini ifade etti. Bucak şöyle konuştu: “İptallerin 10’u da Anadolu’dan müşterilerden oluşuyor. İstanbul depremi riski Anadolu’daki müşterilerimizi ürkütmüş görünüyor. Anadolu’dan müşterilerin iptaliyle oluşan açığı İstanbul’da yerleşik olanlarla kapattık. Yani, projeye güvensizlik söz konusu değil.”

        Depremin sektöre etkilerini değerlendiren Bucak şu değerlendirmeyi yaptı:

        “Özellikle Zeytinburnu, Bakırköy gibi yapı stokunun eski olduğu semtlerden daha güvenli bölge ve projelere yönelim artıyor. Alıcılar artık işin sadece ekonomik yönüne değil, “güvenli yapı” olmasına da dikkat ediyor.”

        RUSLAR ANADOLU ARAPLAR AVRUPA’DA

        Şirketin portföyünden de bahseden Bucak,

        “Bugüne kadar 56 farklı ülkeden yatırımcıyla doğrudan çalıştık ve Türkiye’ye gayrimenkul alımı üzerinden 1 milyar dolara yakın döviz girişine aracılık etmiş olduk. Mars Gayrimenkul aracılığıyla ülkemizde konut alanların yüzde 30’unu Arapça konuşulan ülkelerin vatandaşları oluşturdu. Yüzde 40’ı Rusya’nın liderliğindeki Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan geldi. Onları Çinli, Avrupalı, ABD’li alıcılar izledi. Yabancıların İstanbul’da tercih ettiği bölgeler de şöyle. Rus ve İranlı yatırımcılar daha çok Anadolu yakasına yönelirken Arap yatırımcılar Avcılar, Zeytinburnu ve Kağıthane’yi tercih etti” dedi.

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