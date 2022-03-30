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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
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Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98.2 iken, Mart ayında yüzde 2.5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü

Son dakika: Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
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Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98,2 iken, Mart ayında %2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Mart ayında reel kesim güven endeksi %1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Mart 2022

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Mart 2022

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