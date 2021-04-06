Mart ayında su dip yaptı 0:00 / 0:00

Türkiye, 2020 yılına göre kurak bir yıla girdi. Elektrik üreten barajlara gelen su miktarı, bu konudaki kaygıları teyit etmeye başladı. Başta, Keban olmak üzere ana havza barajlara (Adıgüzel, Alkumru, Almus, Alpaslan-1, Altınkaya, Batman, Boyabat, Demirköprü, Deriner, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören gibi) ocak-mart döneminde, diğer deyişle yılın ilk çeyreğinde, toplam 12 milyar 446 milyon metreküp su geldi. Söz konusu barajlarda, geçen yıl aynı dönemde 18 milyar 986 milyon metreküp su birikmişti. Geçen yılın ilk çeyreğine göre gelen su miktarı, yüzde 65’te kaldı; yüzde 35 düzeyinde düşüş yaşandı.

MART SÜRPRİZİ

Mart ayı da su gelirleri yönünden bekleneni vermedi. Geçen yıl mart ayında barajlara, 10 milyar 227 milyon metreküp su geldi. Bu yıl mart ayında gelen su miktarı, 5 milyar 596 milyon metreküpte kaldı. Yarı yarıya gerileme oldu.

Barajlara, 2020 yılı Ocak ayında 3 miyar 299 milyon, Şubat’ta da 5 milyar 409 milyon metreküp su gelmişti. Bu yıl, Ocak ayında 3 milyar 117 milyon, şubat ayında 3 milyar 732 milyon metreküp su birikti. Geçen yıla göre ocak, şubat ve mart aylarında düşüş yaşandı.