Mart ayında su dip yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiMart ayında su dip yaptı - Haberler
ABONE OL

Mart ayında su dip yaptı

En ucuz kaynak olarak öne çıkan, birkaç kuruş bedelle ürettikleri elektrikle doğal gaz ve diğer kaynakların yükünü azaltan, böylelikle ortalama maliyetleri belirgin biçimde düşüren barajlarda yılın ilk çeyrek su verileri ortaya çıktı. Ana havza barajlara, mart ayında gelen su miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yarı yarıya ¬düştü. 2020 yılının Mart ayında barajlara, 10 milyar 227 milyon metreküp su geldi. Bu yıl mart ayında gelen su miktarı, 5 milyar 596 milyon metreküpte kaldı. Barajlara, 2020 yılının ilk çeyreğinde 18 milyar 986 milyon metreküp, bu yıl aynı dönemde 12 milyar 446 milyon metreküp su geldi. Geçen yıla göre yüzde 35’lik bir düşüş yaşandı. Gözler, nisan ve mayıs aylarına çevrildi.

Mart ayında su dip yaptı - Haberler
Mart ayında su dip yaptı
0:00 / 0:00

Türkiye, 2020 yılına göre kurak bir yıla girdi. Elektrik üreten barajlara gelen su miktarı, bu konudaki kaygıları teyit etmeye başladı. Başta, Keban olmak üzere ana havza barajlara (Adıgüzel, Alkumru, Almus, Alpaslan-1, Altınkaya, Batman, Boyabat, Demirköprü, Deriner, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören gibi) ocak-mart döneminde, diğer deyişle yılın ilk çeyreğinde, toplam 12 milyar 446 milyon metreküp su geldi. Söz konusu barajlarda, geçen yıl aynı dönemde 18 milyar 986 milyon metreküp su birikmişti. Geçen yılın ilk çeyreğine göre gelen su miktarı, yüzde 65’te kaldı; yüzde 35 düzeyinde düşüş yaşandı.

MART SÜRPRİZİ

Mart ayı da su gelirleri yönünden bekleneni vermedi. Geçen yıl mart ayında barajlara, 10 milyar 227 milyon metreküp su geldi. Bu yıl mart ayında gelen su miktarı, 5 milyar 596 milyon metreküpte kaldı. Yarı yarıya gerileme oldu.

Barajlara, 2020 yılı Ocak ayında 3 miyar 299 milyon, Şubat’ta da 5 milyar 409 milyon metreküp su gelmişti. Bu yıl, Ocak ayında 3 milyar 117 milyon, şubat ayında 3 milyar 732 milyon metreküp su birikti. Geçen yıla göre ocak, şubat ve mart aylarında düşüş yaşandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih sondaj gemisi yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı
ENERJİFatih, Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı
Brent petrolün varili 64,03 dolar
ENERJİBrent petrol yeniden 64 dolar
BOTAŞ’ın doğalgazda fiyat politikası
ENERJİDoğalgaz için büyük şirketler sahaya iniyor
Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak
ENERJİBakan duyurdu! Bu ay geliyor
Mart ayında tüketim yüzde 11.2 arttı
ENERJİElektrikte 'Normalleşme' ile gelen sürpriz büyüme
Akaryakıtta fatura oyununa lisans neşteri - Haberler
ENERJİEPDK'dan akaryakıtta ses getirecek karar
Akkuyu'da dördüncü ünitenin temeli 2022 başında atılacak
ENERJİDördüncü ünite için ilk kazma 2022'de
Brent petrolün varili 64,67 dolar
ENERJİBrent petrol 65 dolara yaklaştı
OPEC petrol kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıracak
ENERJİOPEC ülkeleri anlaştı
OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı
ENERJİGünlük petrol üretimini artırma kararı