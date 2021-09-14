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Çin dışındaki üçüncü fabrikasını Hindistan ve Endonezya’nın ardından mart ayında Türkiye’de faaliyete sokan telefon üreticisi Xiaomi fabrikasında hareketli günler yaşanıyor. TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası fabrikadaki işçilerin çoğunluğunu üye kaydederek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için geçen hafta pazartesi günü yetki aldı. Yetki alınmasının hemen ardından Salcomp Xiaomi Türkiye fabrikasında çalışan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 170 işçi işten çıkartıldı.

Türk Metal Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, işçilerin sendikaya üye oldukları için işten çıkartıldığını ancak işverenin 49 koduyla işten çıkış yaptığını söyledi. Eski kod 29’un yerine getirilen 49 kodu, “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” hallerinde kullanılabiliyor.

İŞÇİLER ÇALIŞMAYI DURDURDU

Mehmet Ali Akman, işe girişlerde çıkışlarda ve çay saatlerinde eylem yaptıklarını ancak işten çıkarmalar üzerine 13 Eylül Pazartesi sabahından itibaren çalışmayı durdurduklarını belirtti. Geceden itibaren 150 işçinin fabrikadan çıkmadığını kaydeden Akman, çıkanların içeri girmesine izin verilmediğini anlattı. Türk Metal Sendikası’nın Türkiye’nin en büyük sendikalarından biri olduğunu kaydeden Akman, başvuruları üzerine Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin işyerinde tespit yaparak rapor hazırladığını ifade etti.

ÜRETİM DÖRTTE BİRE DÜŞTÜ

Dışarıdaki işçilerin geceyi çadırlarda geçirdiğini belirten Mehmet Ali Akman, içerideki işçiler ile dışarıdakilerin irtibatını kesmek için yangın merdivenlerinin kapatıldığını, fabrikanın çevresinin dikenli telle çevrildiğini, işçilerin özel eşyalarının da bulunduğu soyunma odalarının kapılarının kilitlendiğini söyledi. Akman, fabrikada günde 2600 telefon üretilirken, şu an üretimin 600 – 700 adede düştüğünü belirtti.

İŞÇİLERİN YÜZDE 90’I KADIN

Fabrikada çalışan işçilerin yüzde 90’ının kadınlardan oluştuğunu kaydeden Akman, işten çıkartılan arkadaşlarının işe dönüşleri için mücadele edeceklerini söyledi. Akman, işvereni müzakere masasına davet ettiklerini, ancak şu ana kadar bir cevap alamadıklarını belirtti.

Xiaomi’nin Hindistan ve Endonezya’dan sonra Çin dışındaki üçüncü fabrikası Avcılar’da 30 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. Toplam 14 bin metrekare araziye kurulu fabrikada, tam kapasiteye ulaşıldığında 2 bin kişilik istihdamla yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretilmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 Mart'ta Xiaomi'nin akıllı telefon üretimi için test çalışmalarının devam ettiği üretim tesisini ziyaret etmişti. Varank "Fabrika tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak" dedi.

Fabrikanın açılış töreni 29 Mart'ta yapılmıştı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da katılmıştı.