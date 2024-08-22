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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı | Son dakika haberleri

        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı

        İstanbul Avcılar'da yüzüne maske takan iki motosikletli şüpheli, kuyumcu ve cep telefonu dükkanını taradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anında dükkanın önünden geçen bir kişi yere yatarak canını zor kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:51 Güncelleme: 22.08.2024 - 21:00
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        Şüphelilerden biri, önce kuyumcuya, ardından bitişiğindeki cep telefonu dükkanına silahla ateş açtı.

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        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

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        Yaralananın olmadığı saldırıda kuyumcu dükkanına 6, cep telefonu dükkanına ise 7 mermi isabet ettiği belirlendi.

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        Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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