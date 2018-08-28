Olay, 16.30 sıralarında Sarıyer Maslak-Ayazağa Caddesi 3. Kolordu Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’dan 20 ton bira yüküyle yola çıkan Rahmetullah Aycan idaresindeki 59 RL 245 plakalı tır, cadde üzerinden Maslak istikametine dönüş yapmak istedi. Ancak dönüş yapacağı esnasında kasasındaki yük nedeniyle tır devrilme tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Aycan aracını durdurarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seytantepe ve İstinye itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yan bir şekilde duran tırın çevresini devrilme ihtimaline karşın güvenlik şeridi çekerek boşalttı.



“DEVRİLME TEHLİKESİ GEÇİRİYOR"



Olay nedeniyle caddenin Ayazağa istikametinde trafik durdu. Ekipler tarafından sürücüler Maslak istikametine yönlendirilirken, cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücü Rahmetullah Aycan, “Araç bira yüklü, biz buranın yabancıyız gideceğim yer aşağıdaymış. Dönüş yaptığım esnada araba bu şekle geldi. Devrilme tehlikesi geçiriyor. Polisi ve itfaiyeye aradık, vinçle kaldırılacak. Bende herhangi bir şey yok. Trafik yoğunlaştı” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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