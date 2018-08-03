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Kanada’da 'masraflı hastaya' ötanazi baskısı

Kanada’nın London kentinde bir hastane, kronik beyin rahatsızlığı olan hastaya, bakım giderleri yüksek olduğu için ötanazi baskısı yaptı. 42 yaşındaki Roger Foley, hastanedeki iki sağlık görevlisi tarafından ötanaziyi kabul etmesi için kendisiyle yapılan konuşmalardan birinin ses kaydını alıp, ülkenin ulusal televizyonu CTV'ye verdi

03.08.2018 - 16:12 | Güncelleme: AA

Kanada’da kronik beyin hastalığı olan bir hastaya tedavi gördüğü hastane tarafından "bakım giderleri yüksek olduğu" gerekçesiyle ötanazi baskısı yapıldığı ortaya çıktı.

"HAYATINI BİTİRMEK İSTERSEN YARDIM ALABİLİRSİN"

AA'nın haberine göre; Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Sağlık Bilimleri Merkezi'nde iki yıldan fazla bir süre ileri derecede serebellar ataksi teşhisi ile tedavi gören 42 yaşındaki Roger Foley, hastanedeki iki sağlık görevlisi tarafından ötanaziyi kabul etmesi için kendisiyle yapılan konuşmalardan birinin ses kaydını alıp, ülkenin ulusal televizyonu CTV'ye verdi.

Ses kaydında Foley'e "Hayatını bitirmek istersen yardım alabilirsin" gibi teklifler getirildiği duyuldu.

Hastanenin kendisini zorla taburcu etme girişimlerini 2017 eylül ayından beri sürdürdüğünü anlatan Foley, bunun ötanazi baskısı boyutuna vardığını ifade etti. Foley, günlük bakım ücretinin 1500 Kanada Doları (yaklaşık 5 bin 850 lira) olduğunun kendisine söylendiğini belirtti.

ÖTANAZİNİN DURDURULMASINI TALEP ETTİLER

Hastaneden zorla çıkarılmak istenmesinin yasalara aykırı olduğunu, hasta haklarının ihlal edildiğini vurgulayan Foley, “Kanada'da ötanazi olaylarında acı çeken kişilere verilmeyen gerekli özenin ve gerçeklerin bilinmesini istiyorum. Acımı dindirmek için ihtiyacım olan yardımı almayı, kalan ömrümü haysiyetle yaşamayı ama mümkün olduğunca bağımsız yaşamayı istiyorum” dedi.

Öte yandan Foley, avukatı Ken Berger aracılığıyla hastane, eyalet hükümeti ve federal hükümet aleyhine dava açtı.

Konuya ilişkin açıklama yapan avukatı Berger, müvekkilinin “çok trajik ve rahatsız edici bir durumda” olduğunu belirterek, "Burada, toplumun yardımına ve ilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Müvekkilime ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamak yerine ötanaziye ilgi duyup duymadığını sormak çok acı” diye konuştu.

Berger ayrıca, Federal Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould’a bir mektup göndererek, ötanazinin durdurulmasını talep etti.

 

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