MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. MasterChef'te Onur'un vedası sebebiyle mavi takım ilk kez bir kişi eksik yarışacak. Takım oyununda şefler yarışmacılardan, 70 ve 80'li yılların retro tabaklarını yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan taraf, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Kasım Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Sezer
Gizem
Özkan
Ayla
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Sümeyye (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Hakan
Eylül
Mert
Murat Can