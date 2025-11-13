Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. MasterChef'te Onur'un vedası sebebiyle mavi takım ilk kez bir kişi eksik yarışacak. Takım oyununda şefler yarışmacılardan, 70 ve 80'li yılların retro tabaklarını yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan taraf, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Kasım Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 21:10 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni formatında her hafta 2 yarışmacı elenerek yarışmaya veda edecek. Hatırlanacağı gibi son olarak Onur MasterChef'e veda eden isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir yarışın içine girecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Ayten (Kaptan)

        Sezer

        Gizem

        Özkan

        Ayla

        Barış

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Sümeyye (Kaptan)

        Furkan

        Çağatay

        Hakan

        Eylül

        Mert

        Murat Can

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen isim Onur oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Şehitlerimizin naaşı Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Mısır Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Katliamın gölgesinde 20 Yıllık Askerî Nikâh
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?