MasterChef'te takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Masterchef Türkiye'de kestane teması gündeme geldi. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 14 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...