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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef yeni bölümünde yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya dahil olacak 3. isim olacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacıları zorlu tariflerle tezgah başında terletmeye devam ediyor. En başarılı tabağı yapan yarışmacı yedeklerden ana kadroya ismini yazdırarak önlüğün sahibi olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte 23 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren son isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:48
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        1

        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayşe ve Alper eleme potasına giden isimler olmuştu. Yeni bölümde ise yedek yarışmacılar, ana kadroya 3. yarışmacı olarak girebilmek için tezgah başına geçecek. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı önlüğün sahibi olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

        4

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Nevzat

        Ümmühan

        Zübeyde

        Çağlar

        Ayşe

        Alper

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Onur (Kaptan)

        Muratcan

        Semih

        Eda

        Nigar

        Nevzat

        Şirin

        Beril

        Hakan

        Ümmühan

        6

        Kırmızı Takım

        Beyza (Kaptan)

        Kaan

        Emre

        Alper

        Kerem

        Ayşe

        Zübeyde

        Ezgi

        Zeynep

        Çağlar

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.

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