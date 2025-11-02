Habertürk
        MasterChef kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, hangi yarışmacı? 2 Kasım MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2 Kasım akşamı 3 farklı gözlemeyi en güzel şekilde yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçme şansını buldu. Peki, 2 Kasım Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Giriş: 02.11.2025 - 16:36 Güncelleme: 03.11.2025 - 00:01
        1

        Gözleme gecesi! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 2 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Mavi Takım Kaptanı Furkan oldu. Furkan Kırmızı Takım kaptanı olarak Eylül'ü seçti.

        3

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Furkan-Kaptan

        Gizem

        Sümeyye

        Mert

        Murat Can

        Onur

        4

        KIRMIZI TAKIM:

        Eylül-Kaptan

        Özkan

        Çağatay

        Ayla

        Sezer

        Ayten

        5

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Barış

        Ayten

        Aslı

        Sümeyye

        Mert

        Çağlar

        Çağatay

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

        Görseller: TV8

