Tavuk şnitzel yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktalardan birisi tavuklarınızı derin kızgın yağda kızartmanızdır. Ayrıca tavuk bonfile kullanmanız şnitzeliniz daha lezzetli olmasında fayda sağlar. Tavuklarınızı yıkamamanız mikroorganizmaların ürememesi için daha sağlıklıdır.

Malzemeler:

6 parça tavuk göğsü

2 yumurta

4 çorba kaşığı krema

2 bardak un

2 bardak galeta unu

Tuz

Karabiber,

3 çorba kaşığı (90 gr) tereyağı

Ayçiçek yağı

Yapılışı:

- Eğer tavuklarınız gereğinden fazla kalınsa bıçak yardımıyla ikiye bölebilirsiniz. Ardından tavuklarınızı bulamak için derin bir kaseye 2 su bardağı un, tuz ve karabiberi dökerek harmanlayın.

-Ardından başka bir tabağa 2 yumurta, 4 yemek kaşığı krema ve 1 tutam tuz serperek iyice karıştırın.

-Başka bir tabağa galeta unu boşaltın.

-Una bulamadan önce tavuklarınızın üzerine baharat atabilirsiniz. Sonrasında ilk olarak una, ardından yumurtaya en son olarak galeta ununa bulayın.

-Tavada erittiğiniz tereyağı ve ay çiçek yağı kızınca buladığınız tavukları kızartmaya bırakın. Tavuklarınız altın sarısı oluncaya kadar kızartın daha sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.