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Matkap, Anadolu Sigorta'da genel müdür yardımcısı oldu

Anadolu Sigorta’da 2021 yılından bu yana Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Taylan Matkap, 19 Nisan 2023 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Matkap, Anadolu Sigorta'da genel müdür yardımcısı oldu
HABERTURK.COM

Anadolu Sigorta’da 2021 yılından bu yana Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Taylan Matkap, 19 Nisan 2023 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boston Üniversitesi Aktüerya Bilimleri ve Finans Bölümü’nde lisansüstü eğitim programını tamamlayan Taylan Matkap, profesyonel kariyerine 2003 yılında sigorta sektöründe başladı. Çeşitli sigorta şirketlerinde görev aldıktan sonra, 2008 yılında Aktüerya Bölüm Yöneticisi olarak Anadolu Sigorta kariyerine başlayan Matkap, 2021 yılında Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı görevine getirildi.

19 Nisan 2023 tarihinde Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Taylan Matkap, 2018-2021 yılları arasında Aktüerler Derneği başkanlığı görevini yürüterek, meslek örgütü adına Avrupa Aktüerler Birliği (AAE) ve Uluslararası Aktüerler Birliği (IAA) ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görev yaptı. Belçika Aktüerler Enstitüsü (IABE) üyesi de olan Matkap aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalında doktora eğitimini sürdürüyor.

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