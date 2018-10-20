Mavigöl ile Kuzalan travertenlerinde sonbahar güzelliği

Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'ün de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor. Park, özellikle traverten bölgesinde sarı, kırmızı, yeşil ve pembe tonlarının hakim olduğu bitki örtüsü dolayısıyla görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor