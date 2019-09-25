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HaberlerFutbolMax Kruse, Galatasaray derbisine Alex de Souza ile hazırlanıyor!

Max Kruse, derbiye o maç ile hazırlanıyor!

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray derbisi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Max Kruse, sarı-kırmızılılara Alex de Souza ile hazırlanıyor! Alman futbolcu, Emre Belözoğlu'nun tavsiyesiyle 2010-11'deki Alex'in gol atarak kazandırdığı maçı izliyor!

Max Kruse

28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine yönelik olarak çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Max Kruse de derbiye özel hazırlanıyor! Ligin ilk 5 haftasında yaptığı asistlerle öne çıkan Alman yıldız, Emre Belözoğlu'nun tavsiyesiyle derbiye Alex de Souza'yı izleyerek konsantre oluyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza'nın 16 gollük asist rekorunu kırmayı hedefleyen Max Kruse, 2010-11 sezonundaki Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisini izliyor. Alman yıldız, Alex'in 88. dakikada attığı kafa vuruşuyla kazandırdığı mücadele ile derbi öncesi ekstra motivasyon sağlamayı hedefliyor.

TAKIM ARKADAŞLARINI DA UYARIYOR!

Öte yandan tecrübesiyle takım arkadaşlarına da yardımcı olan Alman yıldızın, derbiyle ilgili olarak sık sık uyarılarda bulunduğu belirtildi. Kruse'nin takım halinde yaptıkları son çalışmalarda soğukkanlı bir şekilde 90 dakika boyunca takım uyumunun korunması ve takım halinde skor elde edilmesi konusunun altını çizdiği kaydedildi.

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